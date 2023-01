Verpuffung führt zu Feuerwehreinsatz in Bellenberg

Feuerwehren aus Bellenberg, Vöhringen und Au wurden am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage aber als weniger schlimm heraus.

In der Auer Straße in Bellenberg ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gemeldet worden war der Verdacht eines Wohnungsbrandes. Die Feuerwehren aus Bellenberg, Vöhringen und Au wurden alarmiert. Die Kräfte konnten aber größtenteils relativ schnell wieder abrücken.

Nach einer Überprüfung wurde kein Feuer festgestellt. In einem Ölofen war es lediglich zu einer Verpuffung gekommen. Die auswärtigen Feuerwehren konnten wieder abbestellt werden, die Ortsfeuerwehr Bellenberg vergewisserte sich, dass außer einer Rauchwolke aus dem Ofen kein Brandschaden entstanden war und lüftete die Wohnung mit einem akkubetriebenen Hochdrucklüfter. Danach konnte auch die Ortswehr wieder abrücken. (wis)