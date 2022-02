Bellenberg

vor 17 Min.

Vom Ausschellerbua zum Vizelandrat: Zum Tod von Roland Bürzle

Plus Roland Bürzle war 24 Jahre Bürgermeister von Bellenberg und über Jahrzehnte als Kommunalpolitiker aktiv. In diesem Nachruf erinnert sein Sohn Marcus an einen Mann, der nie locker ließ.

Von Marcus Bürzle

Das kleine Heft, gestaltet in gelb und grün, lag noch auf dem Nachttisch im Krankenhaus. Unter dem Titel „Vom Ausschellerbua zum Vizelandrat“ schrieb Roland Bürzle Geschichten auf, „die das Leben schrieb“, steht da zu lesen. Und: „Erlebnisse, Lustiges und Nachdenkliches aus mehr als 60 Jahren.“ Eine Sammlung an Geschichten aus einem Leben für die Familie und die Kommunalpolitik, für die Gemeinde Bellenberg (gelb und grün erinnern an das Wappen), den Landkreis und viele Ehrenämter. Das letzte Kapital wurde am 15. Februar von jemand anderem geschrieben. Roland Bürzle starb im Alter von 74 Jahren. Das Ende eines Lebens, das kaum anders hätte verlaufen können.

