Vier Stunden, fünf Unfälle: Mehrere Menschen werden verletzt

Auf der A7 und der A96 ereignen sich im Rahmen des Ferienrückreiseverkehrs mehere Unfälle. Auch auf Höhe Illertissen kommt es zur Kollision.

Im Rahmen des starken Ferienrückreiseverkehrs haben sich auf der Autobahn A7 und A96 am Sonntagnachmittag innerhalb von vier Stunden insgesamt fünf Verkehrsunfälle mit zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten ereignet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 65.000 Euro. Das teilt die Polizei mit.

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der A96 bei Mindelheim. An der dortigen Anschlussstelle fuhr ein schwarzes Auto in Richtung Lindau und wechselte unmittelbar von dem Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er einen Laster, dessen 67-jähriger Fahrer reflexartig nach links auf die Überholspur auswich. Dabei kollidierte der Lastwagen seitlich mit einem Auto, das ihn gerade überholte. Das Fahrzeug wurde dadurch gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Anschließend verlor die 50-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte quer über die Fahrbahn, prallte ein weiteres Mal mit dem Laster zusammen und kam schließlich zum Stehen.

Autofahrer flüchtet nach Kollision auf der A96

Die 50-Jährige und ihre 65-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Auto unterwegs war – Marke und Kennzeichen sind nicht bekannt – setzte seine Fahrt einfach fort. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100311 zu melden.

Gegen 15.25 Uhr kam es dann auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller – in Fahrtrichtung Würzburg – zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Der 21-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Memminger Krankenhaus gebracht. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Nur das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nahe Illertissen, Berkheim und Kirchdorf ereignen sich Auffahrunfälle

Wegen auslaufender Betriebsstoffe war der linke Fahrstreifen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Autobahnmeisterei Memmingen und die Feuerwehr Erolzheim kümmerten sich um die Reinigung und Absicherung der Unfallstelle. Auch in diesem Fall muss sich der Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Des Weiteren kam es zwischen 15 und 17 Uhr auf der A7 nahe Illertissen und nahe Berkheim sowie nochmals auf der Höhe von Kirchdorf zu drei weiteren Auffahrunfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Laut Polizei waren ein nicht ausreichender Sicherheitsabstand beziehungsweise Unaufmerksamkeit jeweils der Grund für die Zusammenstöße. Die Beamten belangten die verantwortlichen Fahrer jeweils mit einem Verwarnungsgeld. (AZ)