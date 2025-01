Tödlicher Unfall: Fußgängerin wird von Auto angefahren und stirbt

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Silvesternachmittag auf einer Landstraße bei Berkheim (Kreis Biberach) von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die Seniorin habe am Dienstagnachmittag auf Höhe eines Feldwegs die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Ein 31-jähriger Autofahrer war gegen 15.18 Uhr mit seinem Mercedes von Berkheim in Richtung Bonlanden unterwegs und erfasste die Frau. Dabei habe sie tödliche Verletzungen erlitten, hieß es.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die betroffene Landstraße 260 war nach dem Unfall stundenlang, bis circa 19.45 Uhr gesperrt. Notfallseelsorger kümmerten sich um den Fahrer und Angehörige. Die Feuerwehr war mit 20 Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz. (dpa/AZ)