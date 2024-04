Wertungsspiele am Wochenende: 21 Kapellen stellen ihr Können unter Beweis

Am Samstag und Sonntag finden im ASM-Bezirk 6 Memmingen die Wertungsspiele im Rahmen des Bezirksmusikfests 2024 statt. Zuhörerinnen und Zuhörer sind willkommen.

Das große Festwochenende zum diesjährigen Bezirksmusikfest im Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) findet zwar erst im Juni statt. Doch im Vorfeld steht schon ein weiterer Termin im Kalender, auf den sich die Musikanten freuen: die Wertungsspiele. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, zeigen 21 Kapellen in Babenhausen, was sie können. Zuhörerinnen und Zuhörer seien erwünscht und willkommen, teilt die Musikkapelle Winterrieden mit, die das Bezirksmusikfest in diesem Jahr anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ausrichtet.

Bezirksmusikfest im ASM-Bezirk 6: Zeitplan für das Wertungsspiel

Die Wertungsspiele finden allerdings nicht in Winterrieden, sondern im Nachbarort Babenhausen statt, in der Turnhalle des Schulzentrums. Die teilnehmenden Musikkapellen können selbst wählen, in welcher Kategorie sie antreten. Folgende Kategorien gibt es: Traditionelle Musik mittel (Trad-M) und schwer (Trad-S) sowie konzertante Musik in der Grundstufe (GS), Unterstufe (US), Mittelstufe (MS) und Oberstufe (OS). Bei der traditionellen Musik spielen die Kapellen drei Stücke (Polka, Walzer, Marsch), bei der konzertanten Musik zwei Stücke (Pflichtstück und Selbstwahlstück). Hier eine Übersicht, wann welche Musikkapelle spielt.

Samstag, 13. April:

9.10 Uhr, Weinrieder Blasmusik (Trad-M)

9.45 Uhr, Musikkapelle Kirchhaslach (Trad-S)

10.40 Uhr, Jugendkapelle Günztal (US)

11.10 Uhr, Musikverein Dettingen/Iller (OS)

13.45 Uhr, Jugendkapelle Hawangen (US)

14.15 Uhr, Jugendkapelle Illerwinkel (US)

14.45 Uhr, Jugendkapelle A7 (US)

15.20 Uhr, Musikkapelle Hawangen (MS)

16 Uhr, Westerheimer Musikanten (OS)

16.40 Uhr, Musikkapelle Gerlenhofen (OS)

Sonntag, 14. April:

9 Uhr, Bläserklasse Lachen (GS)

9.25 Uhr, Jugendkapelle Lachen (US)

9.50 Uhr, Musikkapelle Klosterbeuren (MS)

10.30 Uhr, Musikverein Legau (MS)

11.15 Uhr, Wolfertschwendener Musikanten (MS)

11.50 Uhr, Stadtkapelle Weißenhorn (OS)

13.30 Uhr, Musikkapelle Benningen (OS)

14.15 Uhr, Musikkapelle Maria Steinbach (OS)

14.55 Uhr, Musikkapelle Lachen (OS)

15.40 Uhr, Harmonie Frechenrieden (OS)

16.25 Uhr, Musikgesellschaft Sontheim (OS)

Die Ergebnisse der Wertungsspiele werden im Nachgang bekanntgegeben. Weitere Informationen zum Bezirksmusikfest in Winterrieden vom 7. bis 9. Juni unter bmf2024.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch