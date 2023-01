Roggenburg-Biberach

06:15 Uhr

Das Neujahrskonzert 2023 steht im Zeichen der Freundschaft

Plus Zusammen mit ihren Gästen gestaltet die Musikkapelle Biberach ein abwechslungsreiches Neujahrskonzert. Die Verbindung kommt über die Dirigentin zustande.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Ein Auftakt nach Maß für eine musikalische Freundschaft: Zusammen mit ihren Gästen, den Musikvereinen Am Hohberg, gestaltete die Musikkapelle Biberach ein Neujahrskonzert, bei dem alles drin war, was Publikum sowie Musikerinnen und Musikern gefällt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ihre Freude daran. Biberachs Dirigentin Caroline Ulmer formulierte es am Ende der Veranstaltung so: „Es ist etwas Tolles, das von der Bühne gekommen ist.“ Sie durfte an dem Abend auch eine Auszeichnung entgegennehmen.

