Auto rollt in Biberachzell den Hang hinab und überschlägt sich

Ein Unfall in Biberachzell geht noch glimpflich aus: Ein führerloses Fahrzeug stößt mit einem Laternenmasten zusammen. Niemand wird dabei verletzt.

Dieser Vorfall hätte schlimmer ausgehen können: Gegen 14.30 Uhr hat sich am Freitagnachmittag ein Auto in Biberachzell selbstständig gemacht. Der Wagen war am Straßenrand geparkt und rollte fahrerlos die abschüssige Säulingstraße hinab. Glücklicherweise kollidierte das Fahrzeug nach gut 50 Metern mit einem Laternenmast am Straßenrand. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und blieb mittig auf der Straße auf dem Dach liegen.

Zu dem Zeitpunkt waren keine Fußgänger in der Wohnstraße unterwegs

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto vermutlich nicht genügend gegen das Abrollen gesichert. Vielleicht lag aber auch ein technischer Defekt vor. Die Höhe des Sachschadens dürfte in Richtung eines wirtschaftlichen Totalschadens gehen. Dennoch lief das Ganze glimpflich ab: Feuerwehr, Polizei und Passanten waren froh, dass zu dem Zeitpunkt keine Fußgänger in der Wohnstraße unterwegs waren. Ohne den Zusammenstoß mit dem Laternenmast wäre das Fahrzeug wiederum 50 Meter weiter auf die nach Oberhausen führende Saumfeldstraße hinuntergerollt, auf der immer wieder Autos und landwirtschaftliche Zugmaschinen unterwegs waren. So blieb der Schaden auf das Unfallfahrzeug begrenzt. (wis)