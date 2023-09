Bus stößt ihn Biberachzell mit Auto zusammen

Beim Abbiegen übersieht ein Busfahrer in Biberachzell ein herannahendes Auto. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entsteht erheblicher Sachschaden.

Auf ungefähr 5000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Biberachzell entstanden ist. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Ein Bus bog von der Weißenhorner Straße kommend in die Biberacher Straße ein. Der Fahrer übersah dabei ein in der Biberacher Straße herannahendes Auto. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, verletzt wurde niemand. (AZ)