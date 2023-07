Das kann das neue Löschfahrzeug der Feuerwehren

Die Wehren in Attenhofen, Biberachzell und Bubenhausen haben seit Dezember drei baugleiche Fahrzeuge im Einsatz. Jetzt wurde gezeigt, was damit möglich ist.

Nachdem die Feuerwehren der drei Weißenhorner Ortsteile Attenhofen, Biberachzell und Bubenhausen im vergangenen Dezember je ein baugleiches „Mittleres Löschfahrzeug (MLF)“ bekommen hatten, sind die Wehren nun schon ein halbes Jahr mit der Ausbildung an ihren neuen Geräten beschäftigt. Um exemplarisch für alle drei zu zeigen, über welche neuen Fähigkeiten die Wehren verfügen, veranstaltete die Feuerwehr Biberachzell eine Übung in der Dorfmitte.

Die wesentlichen Unterschiede zu den bisherigen Ausrüstungen liegen in einem 1000 Liter-Wassertank auf dem Fahrzeug und der Atemschutzausrüstung für je vier Aktive, also für den Angriffs- und den Sicherungstrupp. So wurde vorgeführt, wie unter Atemschutz Personen – hier durch Puppen simuliert – gerettet werden können. Die Trupps führen Wasser am Rohr mit und können so wesentlich schneller vorgehen, als wenn sie das Eintreffen überörtlicher Unterstützung abwarten müssten. Außerdem kann sofort ein Löschangriff gestartet werden, während die weitere Wasserversorgung erst aufgebaut wird.

Wehren in den Ortsteilen von Weißenhorn entwickeln sich weiter

Damit hat für alle drei Ortsteilwehren im Vergleich zu den bisherigen Einsatzmöglichkeiten eine echte Zeitenwende stattgefunden. Kommandant Fridolin Mayer freute sich über den Übungseifer seiner aus 45 Aktiven bestehenden Mannschaft, von denen gut 30 bei der Übung mitwirkten, sowie über die Mitarbeit seiner insgesamt zwölf Jugendliche umfassenden Nachwuchsgruppe. Vier Einsatzkräfte der Biberachzeller Wehr hatten schon zu Jahresbeginn ihre Grundausbildung im Atemschutz auf der Landkreisanlage in Illertissen absolviert.

Kreisbrandmeister Matthias Thuro bestätigte als Beobachter, dass sich die Wehr schon sehr gut eingearbeitet habe und lud ein, diesen „Schwung mitzunehmen“. Dazu gab er weitere Tipps, wie die neue Ausrüstung praktisch einzusetzen sei, beispielsweise auch die Wärmebildkamera, die ein schnelles Vorgehen zur Personenrettung im verrauchten Raum ermöglicht.