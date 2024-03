Endstation Weißenhorn: Theater in Biberachzell nimmt Bahn auf die Schippe

Die Theatergruppe der Chor- und Musikgemeinschaft Biberachzell präsentiert eine gelungene Premiere ihres aktuellen Stücks "Es fährt kein Zug nach irgendwo".

Nicht nur, dass die Theatergruppe der Chor- und Musikgemeinschaft Biberachzell am Freitagabend bei der Premiere der Komödie „Es fährt kein Zug nach irgendwo“ von Winnie Abel mit viel Witz und Spielfreude auch bei Revue-Einlagen glänzte. Das Thema des Stücks hat auch große Aktualität, wird doch die deutsche Bahn mit all ihren Pannen und Problemen auf die Schippe genommen.

Wobei Streiks der Lokführer keine Rolle spielen, wenn der Zug, den nicht nur die drei lustigen, ständig süffelnden und überzeugend gespielten Kegelschwestern Walli (Bruni Schneider), Maria Cron (Karin Binder, auch Regisseurin) und Thea (Corina Butzmann) bei ihrem Ausflug nach Stuttgart nehmen, in Weißenhorn hängen bleibt. Ein Triebwerkschaden verhindert die Weiterfahrt und das bringt vor allem die überkandidelte Businessfrau Antonia (Irmgard Graf) in Bedrängnis, weil bei ihr ein wichtiger Termin in Sachen Stuttgart 21 zu platzen droht.

Musik- und Tanzeinlagen auf der Bühne kommen an

Es herrscht Verwirrung in der Wartehalle, die sich steigert, als immer wieder Durchsagen kommen, dass der Ersatzzug wegen Sturmschäden auf unbestimmte Zeit Verspätung hat. Motivationstrainerin Sieglinde Sieg (Anni Span) will die anderen beruhigen – mit mäßigem Erfolg. Was auch daran liegt, dass Verschwörungstheoretiker Hyazinth (Karl-Heinz Vogel) Öl ins Feuer gießt, indem er zum Beispiel sagt: „Dass wir festsitzen, ist kein Zufall, das hat System.“ Das Chaos wird noch größer, als Polizist Konrad (Uwe Budai), „Korinthenkacker-Konrad, wie ihn Landstreicher Ludwig (Winne Futterknecht) nennt, verkündet, ein Psychopath (Isidor, gespielt von Artur Wiora) sei unterwegs und gefährlich. Es gibt Bestürzung, Täuschungen, Intrigen, Handgreiflichkeiten. Aber am Ende löst sich alles halbwegs auf. Halbwegs, weil zwar endlich der Zug kommt, aber... Und wie zu Beginn singen alle Darsteller und Darstellerinnen „Auf der schwäb'schen Eisenbahn“, mit eigenem Text.

Die Theatergruppe hat sich bei der Gestaltung der Bühne und der Präsentation der Requisiten viel Mühe gegeben. Alle Schauspieler und Schauspielerinnen, auch die Touristin Stacy, die denkt, sie sei in Ulm statt Weißenhorn gelandet, überzeugen in ihren Rollen. Mit tosendem Applaus bedacht wurden bei der Premiere die Einlagen der „Überraschungsgäste“ Olli (Jörg Sailer) und Stan (Alexander Pelz). Wunderbar die passend eingespielten und auf der Bühne gesungenen Lieder wie „Rock around the clock“, zu denen auch mal getanzt wird. Spaßig, wie die Kegelschwestern schließlich beschließen, in Glitzerjacke zu einer Aufführung der Chippendales zu gehen und schon einmal Männerslips ins Publikum im Saal des Gasthofs „Zum Kreuz“ werfen. Überhaupt das Publikum: Es wird gelegentlich einbezogen, machte bei der Premiere bei den Späßen artig mit und verabschiedete das Ensemble mit anhaltendem Applaus.

Weitere Aufführungen: Freitag, 15. März, Samstag, 16. März (jeweils 19.30 Uhr), Sonntag, 17. März (18 Uhr), Freitag, 22. März, Samstag, 23. März (jeweils 19.30 Uhr), sowie Sonntag, 24. März (18 Uhr).

