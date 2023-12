Frau verliert auf glatter Straße die Kontrolle über ihr Auto

In Biberachzell kommt eine Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern. Das Auto kollidiert anschließend mit einer Straßenlaterne.

Ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist am frühen Samstagabend bei einem Unfall in Biberachzell entstanden. Eine Frau fuhr mit dem Auto auf der Saumfeldstraße. In einer leichten Linkskurve verlor sie auf der winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Dem Polizeibericht zufolge hatte sie die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. Das Auto geriet ins Schleuderte und rutschte gegen eine Straßenlaterne. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)