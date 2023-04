Biberachzell

vor 47 Min.

Gute Seele des Feuerwehrhaus-Neubaus erlebt die Einweihung nicht mehr

Plus Freude und Trauer liegen in Biberachzell eng beieinander: Das neue Feuerwehrhaus ist fertig. Doch die Wehr trauert auch um ihren stellvertretenden Kommandanten.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Es war ein „ Feiertag für Biberachzell“, wie es Pater Roman Löschinger zu Beginn des Festgottesdienstes formulierte, denn die Freiwillige Feuerwehr konnte „vom kleinen Hüttele im Dorf“ ins neue Gerätehaus umziehen. Zu dessen Segnung kam noch eine zweite hinzu: Das vor wenigen Monaten neu beschaffte „Mittlere Löschfahrzeug – MLF“ war blumenbekränzt vor dem Gerätehaus bereitgestellt. Wie nahe jedoch Freud und Leid im Leben beisammen liegen, sah man an dem vor der Bühne aufgestellten Porträtfoto des stellvertretenden Kommandanten Alexander Benz. Der 40-Jährige war zwei Wochen vor dem Festtag nach langer schwerer Krankheit verstorben und zwei Tage vor den Segnungen beigesetzt worden.

Alexander Benz war, wie es seine Feuerwehrkameraden erzählten und auch Erster Bürgermeister Wolfgang Fendt in seiner Ansprache ausführte, „die gute Seele des Baus“ gewesen. Besonders der Vertreter Biberachzells im Weißenhorner Stadtrat, der zweite Vereinsvorsitzende Marcus Biberacher, betonte in seiner Rede, dass der Verstorbene in allen Belangen des Neubaus in wertvoller Weise mitgewirkt hatte. „Noch aus dem Krankenbett heraus hat er die Einladung gestaltet, aber sein größter Wunsch blieb ihm verwehrt, noch die Einweihung mit uns zu feiern."

