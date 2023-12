Sehenswerte Krippenlandschaft in Biberachzell erfreut die Besucher

Hunderte kleine Figürchen, mehrere Gebäude, eine Allgäuer Hügellandschaft: Bei einer Krippe in Biberachzell gibt es viel zu entdecken.

Tradition verpflichtet – und lädt Spaziergängerinnen und Spaziergänger dazu ein, die liebevoll gestaltete Krippenlandschaft im Anwesen von Bernhard Merkle in der Hungerbergstraße 4 in Biberachzell zu betrachten. „Die Ställe und Krippengebäude hat meine inzwischen verstorbene Mutter im Lauf der Jahre selbst gestaltet und stets kamen neue dazu. Die Krippen waren ihr großes Hobby, wir durften immer nur alles herrichten und den Aufbau übernahm sie dann in eigener Regie“.

Mittlerweile führt Sohn Bernhard Merkle die Tradition seit fünf Jahren weiter. Die Aufbauarbeiten gehören für ihn mittlerweile bereits zur Vorweihnachtszeit dazu. Rund drei Meter lang ist die eindrucksvolle Krippenlandschaft, das hügelige Gelände ist akribisch mit Baumrinden, Wurzeln, Ästen und natürlich viel Moos gestaltet.

In Biberachzell steht eine Allgäuer Krippenlandschaft neben einer orientalischen Krippe

Zu Beginn der Dämmerung sind sowohl die Allgäuer Krippenlandschaft als auch die detailgetreue orientalische Krippe beim Hauseingang mit historischen Gewändern, einschließlich der Lichterketten im Hofraum, unübersehbar. „Besucher sind immer willkommen, bei uns gibt es keine festen Öffnungszeiten. Zu finden sind wir auf dem Weg Richtung Sportplatz.“ (rfu)