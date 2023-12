Unfall auf B300: Lastwagen ist umgekippt

Zwischen Boos und Winterrieden ist am Freitagabend ein Unfall passiert. Wohl kippte ein Lkw um. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auf der B300 zwischen Boos und Winterrieden (Kreis Unterallgäu) ist am Freitagabend (1.12.23) ein Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen ist dort wohl ein Lastwagen umgekippt. "Momentan haben wir noch keine Hinweise auf Verletze", so ein Polizeisprecher gegen kurz vor 18 Uhr. Die Streifen seien zu dem Zeitpunkt aber noch nicht am Einsatzort eingetroffen gewesen. Die Meldung zum Unfall war über die Integrierte Leitstelle gegen 17.24 Uhr eingegangen. Von einer Sperrung der Bundesstraße und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen ist auszugehen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.