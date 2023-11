Auto überschlägt sich und landet in der Roth

Dieser Unfall hätte böse enden können: Eine Gruppe Fahrradfahrer hilft dem 74-jährigen Fahrer aus seinem Fahrzeug und dem Bach.

Gleich mehrfaches Glück im Unglück hatte ein Autofahrer, der am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug im Wasser landete. Denn dieser Unfall hätte auch böse enden können. Am frühen Montagnachmittag war der 74-Jährige auf einem Feldweg entlang der Roth zwischen dem Weißenhorner Stadtteil Bubenhausen und dem Illertisser Ortsteil Tiefenbach unterwegs. In einer leichten Kurve kam er von der Fahrbahn ab und sein Kleinwagen schleuderte durch das Ufergestrüpp in den Bach, wo er auf dem Dach liegenblieb.

Erster Glücksfall war nun, dass die Roth an der Unfallstelle nur etwas mehr als knietief ist. Zweitens kamen - was dort durchaus selten ist - zufällig Radfahrer des Weges, die dem Fahrer aus dem umgestürzten Auto heraus halfen und einen Notruf absetzten. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Bubenhausen verhinderte Umweltschäden, indem sie eine schwimmende Ölsperre in den Bach einbrachte. Dann konnte das Fahrzeug von einem Abschleppfahrzeug mittels Kran aus dem Bach gehoben werden. Die weiteren Ermittlungen sowie das damit zusammenhängende Strafverfahren wurde von einer Streife der Polizei Illeertissen in die Wege geleitet. (wis)