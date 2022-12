Bubenhausen

Bekommt Bubenhausen ein neues Feuerwehrhaus?

Das Feuerwehrhaus in Bubenhausen entspricht nicht den aktuellen Anforderungen. Der Stadtrat hat über einen Antrag zu einer Ertüchtigung oder einem Neubau diskutiert.

Plus Das Gerätehaus der Feuerwehr in Bubenhausen weist einige Mängel auf. Stadträte fordern, dass die behoben werden - und am besten gleich ein Neubau geplant wird.

Erst vor wenigen Tagen hat die Feuerwehr Bubenhausen ein ganz neues Löschfahrzeug erhalten. Doch das Gebäude, in dem es untergebracht ist, ist alles andere als zeitgemäß. Bereits Ende September hat die Weißenhorner Stadtratsfraktion von Freie Wähler/WÜW einen Antrag auf Neubau oder Ertüchtigung des Feuergerätehauses gestellt. In der jüngsten Stadtratssitzung hat das Gremium darüber beraten. Die Antragsteller wollen, dass sich möglichst bald was tut. Die Stadtverwaltung sieht im Jahr 2023 allerdings nur Spielraum für kleinere Maßnahmen.

