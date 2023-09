Bubenhauser feiern das Jubiläum ihres Käppele

Am 10. September 1948 wurde die Kapelle Mariä Linden in Bubenhausen eingeweiht. 75 Jahre kommen die Gläubigen am frisch renovierten Kleinod zusammen.

Anmutig steht sie oben am Lindenberg, die Kapelle Mariä Linden, eingebettet vom Grün des Waldes, und schaut seit 75 Jahren über das kleine Dorf Bubenhausen. Jüngst feierte die Pfarrgemeinde St. Michael Bubenhausen das Käppelesjubiläum am frisch renovierten Kleinod. Erbaut wurde die Kapelle zur Ehre der Mutter Gottes aus Dank für die Verschonung von Kriegseinwirkungen. Pater Franz Bartylla, der damalige Ortsgeistliche, hatte dieses Vorhaben angeregt. Am 10. September 1948 konnte das kleine Kirchlein feierlich eingeweiht werden.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Käppele zogen die Gläubigen mit den Ministranten, dem katholischen Stadtpfarrer Lothar Hartmann und Pater Georg Hopf in einem feierlichen Festzug von der Kirche zur Kapelle hoch, begleitet von der Musikkapelle Bubenhausen sowie den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine. Dort wurde eine Messe gefeiert. An deren Ende sprach die Kirchenpflegerin Manuela Horber einen Dank für das Engagement der hiesigen Helferinnen und Helfer vor und während der Feierlichkeiten aus. Dankbar zeigte sie sich auch über die gute Zusammenarbeit mit den Firmen, die bei der Sanierung der Kapelle mitgewirkt haben. Horber ist überzeugt: "Das Käppele und der neu gestaltete Vorplatz laden ein zum Innehalten und Beten, Gottesdienste feiern oder einfach nur die Seele baumeln lassen."

Eine Lichterserenade bildete den krönenden Abschluss des Festtags

Weißenhorns Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter dankte der Kirchenpflegerin für ihr Engagement. Horber hatte für das Sanierungsprojekt auch bei verschiedenen Zuschussgebern nachgefragt. Unter anderem konnte sie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit ins Boot holen.

Nach dem Schlusssegen zogen die Gäste, allen voran die Musikkapelle Bubenhausen, Richtung Schützenheim. Dort hatte das Festgremium mit seinen vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern bereits das Mittagessen vorbereitet. Eine Lichterserenade am Abend bildete den krönenden Abschluss des Festtags. Dabei zogen die Gläubigen mit Kerzen von der Kirche zum Käppele. Bei einer Andacht wurde auch Franz und Lisbeth Haupt gedankt, die seit 1975 die Grünanlage vor dem Käppele auf der Westseite ehrenamtlich gehegt und gepflegt haben und diesen Dienst nun der Tochter übergeben.

Viele Helferinnen und Helfer setzen sich für den Erhalt der Kapelle ein

Wie die Kirchenpflegerin berichtet, waren über all die Jahre hinweg unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer sowie Spenderinnen und Spender im, am und ums Käppele mit der Pflege tätig, damit dieser kleine Schatz erhalten blieb. Allerdings waren immer wieder verschiedene Reparaturen notwendig. Die Kirchenverwaltung hatte bereits 2020 angeregt, dass zum Jubiläum die Kapelle wieder in neuem Glanz erstrahlen solle. Da sich die Diözese Augsburg, die Bayerische Landesstiftung, die Stadt Weißenhorn, der Landkreis Neu-Ulm, das Landesamt für Denkmalpflege und eben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz an der Sanierungsmaßnahme beteiligen, musste die Pfarrgemeinde diese nicht komplett aus Eigenmitteln finanzieren.

Zum Jubiläumsfest war auch eine kleine Ausstellung mit Bildern zu sehen, die über die Geschichte des beliebten Kirchleins informierte. Auch wurden eine kleine Broschüre und Postkarten erstellt, die bei der Kirchenpflegerin zugunsten der Kapelle käuflich erworben werden können. (AZ)