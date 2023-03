Ein Landeplatz wird zum Storchennest in Bubenhausen

Plus Ein Baum in Bubenhausen soll als Brutstätte für ein Storchenpaar dienen. Der Weißenhorner Bauhof installiert ein Nest auf einer alten Pappel. So kam es dazu.

Bei den Störchen sind offensichtlich die Frühlingsgefühle geweckt: Mehrere dieser Vögel beäugen in Bubenhausen derzeit ein neues Nest. Dieses befindet sich auf einer alten Pappel direkt an der Roth, am südlichen Ortsrand des Weißenhorner Stadtteils. Ein Stadtrat hatte jüngst in einer Sitzung angeregt, dass die Stadtverwaltung mit Naturschützern Kontakt aufnehmen sollte, um den Tieren an der Stelle eine Nisthilfe anzubieten. Doch dann ging es schneller als gedacht, ein paar Tage später war das Nest bereits fertig.

Vorbeiziehende Störche benutzen schon seit geraumer Zeit die abgeschnittene Spitze der alten Pappel als Landeplatz. Die feuchte Umgebung an der Roth bietet eine besonders große Auswahl an Nahrung. Sigrid Baur, eine Anwohnerin, beobachtet immer viele der Tiere. Sie berichtet: "Dies fiel auch letzten Sommer Anton Burnhauser vom Weißstorch-Betreuernetzwerk Schwaben auf." Daraufhin sei der Umweltschützer mit einer Frage an die Stadt Weißenhorn herangetreten: Können wir hier nicht ein Nest bauen? "Leider ist dieser gute Vorschlag im Trubel des Alltags untergegangen", sagt die Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter (Freie Wähler/WÜW) im Gespräch mit unserer Redaktion. Durch das Engagement der Bürger ist die Idee in diesem Jahr erneut aufgekommen.

Der Weißenhorner Bauhof hat das Storchennest selbst gebaut

Sigrid Baur gab das Anliegen an einige Stadträte weiter. Kempters Fraktionskollege Jürgen Bischof sprach das Thema daraufhin in der Bauausschusssitzung am 13. März an. Die Sitzungsleiterin, die Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz, sagte zu, die Anregung weiterzugeben. "Als das Storchennest drei Tage später stand, waren die meisten erst verwundert, ob Frau Lutz etwa zaubern kann", sagt Kempter. Wie kam das Storchennest so schnell auf den Baum?

Aufklären kann das Korbinian Simon. Er ist der Leiter des Bauhofs in Weißenhorn. Bürgermeister Wolfgang Fendt habe einfach beim Bauhof angefragt, ob deren Mitarbeiter nicht selbst ein Nest bauen könnten, erzählt Simon. "Wir sind natürlich immer offen für so etwas." Mithilfe einer Anleitung des Naturschutzbunds und einem Youtube-Video hätten sie die Nisthilfe kurzerhand selbst zusammengeschweißt. Anschließend bestückten Beschäftigte des Bauhofs die Plattform mit Weidestöcken und brachten sie auf der Pappel an - zur Freude einiger Störche, die prompt das neue Nest begutachteten.

Kamen die Störche von Babenhausen nach Bubenhausen?

Jürgen Bischof äußert im Gespräch mit unserer Redaktion die Vermutung, dass es sich bei den Interessierten um den Nachwuchs der Störche handeln könnte, die auf dem Babenhauser Schloss leben. Die Plattform ist offensichtlich begehrt, schon zwei Storchenpaare wurden im Kampf um sie gesichtet. Fest eingenistet hat sich aber noch niemand. Sigrid Baur wartet gespannt, was jetzt passiert: "Wir hoffen, dass bald ein heimatloses Pärchen in dem schönen Nest einzieht und Bubenhausen seine eigenen Störche bekommt."