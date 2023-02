Weißenhorn

12:00 Uhr

Eltern können Kinder in Bubenhausen weiterhin in die Krippe geben

Auf Beschluss des Stadtrats wird die Kinderkrippe im Bürgerhaus in Bubenhausen bis Ende des Betreuungsjahres 2026/2027 weiterbetrieben.

Plus Die Übergangslösung zur Kinderbetreuung in Bubenhausen wird weiterhin benötigt. Eine Aussage dazu im Stadtrat fasst der Bürgermeister als Affront auf.

Von Herbert Hertramph Artikel anhören Shape

Seit Ende 2020 dient ein umgebauter Turnraum in Bubenhausen als Kinderkrippe mit zwölf Betreuungsplätzen. In der jüngsten Sitzung des Weißenhorner Stadtrats stand die Verlängerung der Übergangslösung zur Debatte. Eine Aussage im Laufe der Diskussion kam beim Bürgermeister gar nicht gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

