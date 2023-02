Unternehmen will Mobilfunkmast bei Bubenhausen errichten

Zur besseren Netzabdeckung von Bubenhausen und der Staatsstraße 2020 ist ein neuer Sendemast geplant. Ein möglicher Standort ist bereits gefunden.

Südwestlich von Bubenhausen möchte eine Firma einen Mobilfunkmast aufstellen. Über die Pläne hat die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Weißenhorner Bauausschusses informiert. Der Sendemast solle dazu dienen, die Ortslage von Bubenhausen und den Bereich entlang der Staatsstraße 2020 besser mit schnellem Internet zu versorgen, sagte Wolf-Michael Meyer, der Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen. Wie bei solchen Verfahren üblich, könne die Kommune einen Standort für den Mast vorschlagen. Doch die Stadt Weißenhorn habe in dem gewünschten Bereich keine eigenen Flächen, führte Meyer weiter aus. Das Unternehmen habe selbst einen Vorschlag gemacht.

Der Sendemast wäre 1,3 Kilometer von Bubenhausen entfernt

Der vorgesehene Standort befindet sich in einem kleinen Waldstück südwestlich von Bubenhausen. Meyer zufolge ist der Abstand zur Ortslage mit 1,3 Kilometern ausreichend groß. Schützenswerte Einrichtungen wie Kindergärten oder Krankenhäuser befinden sich nicht in der näheren Umgebung. Das Unternehmen wird noch einen Bauantrag einreichen. Der Fachbereichsleiter fasste die Stellungnahme zusammen, welche die Stadtverwaltung gegenüber dem Unternehmen abgibt: "Wir werden uns nicht an der Standortsuche beteiligen und wir haben keine Einwände gegen den vorgeschlagenen Standort." (jsn)