Auto brennt in Buch: Rund 25.000 Euro Schaden

35 Feuerwehrleute aus Buch und Illertissen löschen einen Brand in einem Nebengebäude, das als Garage genutzt wird. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

In der Nacht auf Dienstag sind die Feuerwehren Buch und Illertissen sowie Führungskräfte der Kreisbrandinspektion kurz vor 24 Uhr in den Haldenweg nach Buch alarmiert worden. Im Nebengebäude einer ehemaligen Schreinerei, das als Garage für mehrere Fahrzeuge genutzt wird, war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz öffneten zunächst die Schiebetore der kleinen Halle, um an den Brandherd heranzukommen.

Anschließend konnten die Einsatzkräfte mit mehreren Strahlrohren vom Boden aus sowie mit dem Wenderohr der Illertisser Drehleiter von oben her vorgehen. Gleichzeitig wurde mit mehreren Rohren eine Riegelstellung zu einem benachbarten Holzhaus errichtet, um ein Übergreifen der Flammen dorthin zu verhindern, was auch gelang. Die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes wurden mit einem Hochdrucklüfter unterstützt, um den massiven Qualm einzudämmen und ihnen einen besser sichtbaren Zugang zum Brandherd zu ermöglichen.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange

Zwei Autos und Motorräder wurden aus dem Gebäude ins Freie geholt. Sie waren erstem Anschein nach nur geringfügig oder gar nicht beschädigt. Ein drittes Auto war allerdings bereits dem Brand zum Opfer gefallen. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde auch das Dach des Brandobjektes von der Drehleiter aus und vom Boden her geöffnet. Nach einer Dreiviertelstunde war das Feuer unter Kontrolle. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden noch einige Glutnester entdeckt und abgelöscht.

Dem Polizeibericht zufolge war ein älteres Fahrzeug in dem Holzschuppen in Brand geraten, das zusammen mit den anderen Fahrzeugen dort untergebracht war. Der Sachschaden am Gebäude wird von der Polizei auf etwas mehr als 20.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt der Schaden an dem verbrannten Auto mit rund 4000 Euro, sodass vorläufig von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro auszugehen ist. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Der vorsorglich bereitstehende Rettungsdienst musste nicht eingreifen. Gegen 1.30 Uhr konnten die insgesamt 35 Feuerwehrleute wieder abrücken. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange. Näheres dazu kann erst nach deren Abschluss bekanntgegeben werden.