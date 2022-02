Buch

vor 31 Min.

Besser spät als nie: Neujahrsempfang in Buch fand nun statt

Plus Bürgermeister Markus Wöhrle warf einen Blick zurück auf das vergangene Jahr sowie nach vorn auf das kommende. Wendelin Egger erhielt die Bürgermedaille in Silber.

Von Claudia Bader

Auch wenn der Jahreswechsel schon nahezu zwei Monate zurückliegt, ist es für einen Neujahrsempfang nicht zu spät. Denn die Freude über diese Live-Veranstaltung war den Besucherinnen und Besuchern in der gemäß Corona-Abstandsregelungen locker bestuhlten Rothtal-Halle deutlich anzumerken. In feierlichem Rahmen blickte Bürgermeister Markus Wöhrle auf ein „nicht einfaches“ Pandemie-Jahr zurück. Anschließend gab er einen Einblick in Projekte, die die Marktgemeinde heuer realisieren wolle. Den Höhepunkt des Empfangs bildete die Verleihung der silbernen Bürgermedaille an den langjährigen Marktrat Wendelin Egger.

