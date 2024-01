Buch

Buch legt 2024 einen Fokus auf die Wärmeplanung

Plus Bürgermeister Markus Wöhrle erklärt, wie der Markt Buch fit für die Zukunft gemacht wird und was sich nicht umsetzen lässt. Ein Mann erhält eine besondere Ehre.

Welcher Rahmen würde wohl besser passen, um die Silberne Ehrennadel des Marktes Buch zu verleihen, als der Neujahrsempfang in der Rothtalhalle? Und so hefteten denn Bürgermeister Markus Wöhrle und Staatsminister a. D. Josef Miller die hohe Auszeichnung ans Revers von Pfarrer Johann Wölfle. Dieser, mittlerweile in Babenhausen wohnend, fühlte sich von der Auszeichnung für seine zahlreichen Verdienste sehr geehrt: "Ich hatte hier eine erfüllte Zeit, habe mich wohlgefühlt." Aber auch Kirche müsse Heimat geben: "Ich wollte der Gemeinschaft dienen."

Apropos Heimat: Um die Kommune fit für die Zukunft zu machen, will der Markt 2024 vieles auf die Beine stellen. Zwei Beispiele aus der Rede von Bürgermeister Markus Wöhrle untermauern das. So nahm er Bezug auf die Biogasanlagen, die vor etlichen Jahren in Buch entstanden sind. "Sie sollen eine zentrale Rolle bei der Errichtung eines Nahwärmenetzes spielen", erklärte der Verwaltungschef. Die geänderten Bedingungen, zu denen unter anderem die verpflichtende kommunale Wärmeplanung gehöre, hätten jedoch zu Verzögerungen geführt, so Wöhrle. Der Gemeinderat habe schon vergangenes Jahr weiterkommen wollen.

