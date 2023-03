Buch will sich an der Energiegenossenschaft beteiligen

Plus Eine Genossenschaft soll die Akzeptanz von Anlagen erneuerbarer Energien in der Bevölkerung steigern. Der Markt Buch möchte Geschäftsanteile übernehmen.

Die ausführlichen Erläuterungen durch Regionalmanager Andreas Probst haben auch den Bucher Marktgemeinderat überzeugt. Das Gremium steht der Übertragung der bestehenden Bürgerenergiegenossenschaft „Regionale Zukunftsenergie“ auf die Ile (Integrierte ländliche Entwicklung) Iller-Roth-Biber positiv gegenüber. Deshalb bekundeten die Markträtinnen und Markträte Interesse am Erwerb von Geschäftsanteilen an der Genossenschaft im kommunalrechtlich zulässigen Umfang. Der Beschluss fiel gegen eine Stimme.