Chöre in Buch: Dieses Konzert war liebenswert und hörenswert

Plus Gemeinsam begeistern 80 Sängerinnen und Sänger aus mehreren Chören auf der Bühne in Buch. Nicht nur die Musik vermittelt eine wichtige Botschaft.

Von Ralph Manhalter

Nahezu 80 Sängerinnen und Sänger auf einer Bühne, die nicht nur den Raum zum Vibrieren bringen, sondern darüber hinaus – und das ist wohl das Schönste eines Auftritts – das Publikum regelrecht mitrissen: Das ist schon ein außergewöhnliches Erlebnis. So geschehen am vergangenen Wochenende beim Konzert in der Bucher Rothtalhalle. Die Karten für die beiden Vorstellungen, immerhin jeweils 400 Stück, waren in Kürze ausverkauft, können sich die Obenhausener Singfreunde doch traditionell einer großen Fangemeinde erfreuen.

Natürlich trug auch die kulturelle Durststrecke der Corona-Jahre dazu bei, dass die Menschen regelrecht nach öffentlichen Aufführungen lechzen, wenngleich auch viele das Zusammenspiel der Formation erleben wollten, die es in dieser Art noch nie gegeben hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

