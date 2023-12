Die First Responder der Feuerwehr Buch waren schon im Einsatz

Plus Seit dem 1. Dezember sind Aktive der Feuerwehr Buch auch bei medizinischen Notfällen zu Stelle. Das sind die Aufgaben, die sie als "First Responder" übernehmen.

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr, und wenn jemand verletzt ist oder plötzlich schwer erkrankt, ruft man den Rettungsdienst – beide mit der Notrufnummer 112. Im Bereich der Marktgemeinde Buch kann es ab jetzt vorkommen, dass auch bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall oder zu Patienten, die eine Wiederbelebung benötigen, also „reanimationspflichtig“ sind, die Feuerwehr kommt. Natürlich rückt dann kein großes Löschfahrzeug aus, sondern das dafür besonders ausgerüstete Mehrzweckfahrzeug mit maximal vier Aktiven - die sogenannten First Responder. Die Bucher Gruppe ist die erste und damit bisher einzige im Landkreis Neu-Ulm.

Ihre Ausrüstung besteht aus erweitertem medizinischem Notfallmaterial und einem Defibrillator für plötzliche Herznotfälle. Die Feuerwehrleute, die damit ausrücken, haben eine zusätzliche Fachausbildung mit 48 Übungseinheiten absolviert und stehen rund um die Uhr bereit. Bisher gehören elf Aktive der Feuerwehr Buch zu der Gruppe, die sich in der international üblichen Fachsprache First Responder (wörtlich „Erste Beantworter“) nennt.