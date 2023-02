Die Nachbarn von der Feuerwehr verhindern Brand in Buch

Glut aus einem Holzofen hätte um ein Haar großen Schaden angerichtet. Doch zwei Feuerwehrmänner aus dem Nachbarhaus reagieren schnell.

Es geht doch nichts über gute Nachbarn - vor allem, wenn diese auch noch Mitglied bei der Feuerwehr sind. Ihren Nachbarn hat eine Frau in Buch zu verdanken, dass am Sonntagmorgen ein Feuer in ihrem Haus verhindert wurde.

Gegen 7.30 Uhr wurden die Feuerwehren Buch und Illertissen am Sonntagmorgen zu einem Wohnhaus am Kellerbergweg in Buch gerufen. Dort war Glut aus einem Ofen in die daneben stehende Holzschublade gefallen und hatte diese in Brand gesetzt. Ein Nachbar und sein Sohn, beide Aktive der Feuerwehr Buch, kamen ihrer Nachbarin sofort zu Hilfe und es gelang ihnen, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehren zu löschen.

Die Hausbewohnerin wurde wegen Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst untersucht, war aber so gut wie unverletzt und wurde der Obhut ihrer Tochter übergeben. Nachdem Erd- und Obergeschoss ihres Hauses stark verraucht waren, setzte die Feuerwehr Illertissen einen Hochdrucklüfter ein, um den Qualm aus dem Haus zu bekommen. Zusätzlich wurden die betroffenen Räume mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei berichtete, dass dank der guten Reaktion der Nachbarn kein Schaden entstanden sei. (wis)