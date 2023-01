Drei Straßen im Westen von Buch werden vollständig ausgebaut

Plus Seit 23 Jahren sind Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring in Buch nur Provisorien. Das wird sich ändern. Anlieger müssen Erschließungsbeiträge bezahlen.

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Firmen im Westen von Buch, konkret in Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring, müssen sich darauf einstellen, innerhalb der kommenden zwei Jahre anteilige Erschließungsbeiträge für den endgültigen Ausbau der Straßen zu leisten. Die Mitglieder des Marktrats haben sich geschlossen für die endgültige Herstellung der drei provisorisch ausgebauten Straßen ausgesprochen. Die Marktgemeinde muss sich bei der Umsetzung an eine Frist halten.