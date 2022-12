Ein Katamaran aus dem Landkreis Neu-Ulm fährt allen davon

Plus Azubi Moritz Wagner lernt in Gannertshofen das Schreinerhandwerk und hat mit Mitschülern ein Boot gebaut. Als Landratten haben sie damit eine Regatta gewonnen.

Vier Meter lang, 1,70 Meter breit und rund 180 Kilogramm schwer. Nicht nur wegen seiner stolzen Maße ist der im Ausstellungsraum der Schreinerei Alt präsentierte Katamaran ein Blickfang. Auch die eleganten Linien des aus Mahagoni-Holz gefertigten Zweirumpfbootes lösen Staunen und Bewunderung aus. Es entstand zwar nicht im Gannertshofer Betrieb, aber unter maßgeblicher Beteiligung des Auszubildenden Moritz Wagner. Gemeinsam mit elf weiteren Schreiner-Azubis an der Berufsschule Neu-Ulm hat er den Katamaran gebaut, beim Wettbewerb „Solarboot erleben“ des Solarbootvereins Deutschland gesiegt und bei der Regatta gewonnen.