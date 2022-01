Feuer bricht in Kamin in Gannertshofen aus

Feuerwehrleute sind am Sonntagabend im Bucher Ortsteil Gannertshofen im Einsatz gewesen. Dort brennt ein Kamin.

Zu einem Kaminbrand in Gannertshofen sind am Sonntagabend um 21 Uhr die Feuerwehren aus Gannertshofen, Buch und Weißenhorn ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits größtenteils erloschen, und nur noch einige Funken sprühten aus dem Kamin. Die Feuerwehr Buch kontrollierte den Schornstein im Inneren des Gebäudes mit einer Wärmebildkamera und stellte dabei fest, dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. So war der Einsatz bald zu Ende. Ein Kaminkehrermeister wurde verständigt, um die Situation nochmals fachlich zu prüfen. Der Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. (wis)