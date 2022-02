Frau leert glühende Asche in Mülltonne

Die Müllabfuhr ist im Bucher Ortsteil Gannertshofen auf eine Tonne aufmerksam geworden, aus der es rauchte. Die Ursache war schnell klar.

Eine Frau hat am Freitagvormittag in Gannertshofen eine Mülltonne mit glühender Asche befüllt. Danach stellte die 49-Jährige sie an die Tiefenbacher Straße, da die Leerung durch die Müllabfuhr anstand. Dabei wurde dann allerdings festgestellt, dass es aus der Mülltonne rauchte und dass sich heiße Glut darin befand. Dadurch wurde der Behälter teilweise deformiert. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Frau erwartet laut Polizeibericht eine Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit. (AZ)