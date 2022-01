Hund beißt anderen Hund und dessen Besitzerin in Gannertshofen

In Gannertshofen greift ein freilaufender Hund den Hund einer 39-Jährigen an. Anschließend verletzt das fremde Tier auch die Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein freilaufender Hund hat in Gannertshofen ein anderes Haustier und dessen Besitzerin gebissen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr. Zu dem Zeitpunkt ging eine 39-Jährige mit ihrem Hund im Bereich der Weißenhorner Straße Gassi. Dort wurde ihr Hund durch einen freilaufenden Hund angegriffen und gebissen. Die Frau versuchte, ihrem Hund zu helfen. Dabei biss das andere Tier auch sie und verletzte die Frau dadurch leicht. Die Illertisser Polizei bittet unbeteiligte Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)