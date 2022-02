Buch-Gannertshofen

vor 53 Min.

Nach Bissen in Gannertshofen: Peta fordert Hundeführerschein in Bayern

Nach einem Bericht unserer Redaktion über Beißattacken eines Hundes in Gannertshofen meldet sich die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort.

Plus In Gannertshofen hat ein Hund einen Artgenossen und dessen Halterin attackiert. Die Tierschutzorganisation Peta reagiert auf einen Bericht unserer Redaktion.

Von Jens Noll

Eine Hundeattacke in Gannertshofen hat die Aufmerksamkeit der Tierrechtsorganisation Peta auf sich gezogen. Nach dem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag im Bereich der Weißenhorner Straße ereignet hat, rufen die Tierschützerinnen und Tierschützer nach Konsequenzen. Peta fordert die Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen, um derartige Beißvorfälle zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen