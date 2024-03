Noch ein Preis und hoher Besuche für Tischlergeselle Moritz Wagner

Plus Der 23-Jähre Tischler in Gannertshofen gewinnt den bundesweiten Sonderpreis und ist zudem erster Bundessieger bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk.

Auf der Urkunde steht es schwarz auf weiß: Als Tischler ist Moritz Wagner aus der Schreinerei Alt in Buch-Gannertshofen im Dezember 2023 bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, den "German Craft Skills", zum ersten Bundessieger gekürt worden. Zudem hat er kürzlich beim Gestaltungswettbewerb "Die gute Form" auf Bundesebene den Sonderpreis gewonnen. Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben, kam persönlich nach Gannertshofen, um zu gratulieren und Präsente zu überreichen.

Denn dem Tischlergesellen aus Weißenhorn war wegen des Bahnstreiks die Anreise nach Berlin zu kompliziert. Er zählt zu den zwölf Bundessiegern aus Schwaben, welche deutschlandweit aus den 130 Handwerksberufen ausgewählt wurden. Für den 23-Jährigen, der schon als Jugendlicher seine Leidenschaft für das Schreinerhandwerk entdeckte und bei sich eine Miniwerkstatt einrichtete, ist mit den Auszeichnungen auf Bundesebene ein Traum in Erfüllung gegangen. Vorausgegangen war die Qualifikation bei der schwäbischen und bayerischen Meisterschaft. Jeweils galt es, mit festen Vorgaben und Zeiträumen ein Möbelstück herzustellen. Für die deutsche Bundesmeisterschaft fertigte Wagner ein genial mit Innenleben ausgestattetes Möbel, ähnlich einem Mini-Sekretär. Am bundesweiten Gestaltungswettbewerb nahm er auf Empfehlung von Fachleuten teil.