Schulbus fährt Kindern in Obenhausen vor der Nase davon

Plus Nach massiven Eltern-Beschwerden hat das Landratsamt den Busfahrplan im Kreis Neu-Ulm angepasst. Doch Ärger gibt es noch immer. Eine Familie aus Buch berichtet.

Auf Seite 18 der Präsentation, die das Landratsamt den Schulen im Kreis Neu-Ulm vorlegte, steht es in schwarzer Schrift auf helllgrauem Hintergrund: "Abwarten Anschluss von Illertissen (an 13:25)". Doch die Realität ist eine andere – und der Frust bei den Eltern ist groß. Das Landratsamt räumt das Problem ein und gibt sich zuversichtlich.

Zum 8. April ist der Busfahrplan nach Beschwerden angepasst worden. Bereits seit dem Fahrplanwechsel im Dezember hatte sich großer Ärger breit gemacht. Nach einer Aussprache zwischen Kreisverwaltung, Eltern und Schulen im Landratsamt wurde eine Umstellung angekündigt. Bereits bevor sie in Kraft trat, kündigte das Landratsamt an, alle Anpassungen seien mit erheblichem Aufwand verbunden. Bedauerlicherweise werde man nicht jeden Einzelfall lösen können, doch für die meisten Schülerinnen und Schüler werde es nach den Osterferien Verbesserungen geben. Zuvor waren 338 Beschwerden zum Schülerverkehr eingegangen.