Buch

12:00 Uhr

In Buch geht es um den Wald und dessen Zukunft

Um die Wälder in der Marktgemeinde Buch samt Ortsteilen ging es in einer Sitzung des Marktrats.

Plus Nachhaltig soll sie sein, nicht erst in Zeiten des Klimawandels: die Bewirtschaftung der Wälder. In Buch ging es um die Pläne für die kommenden Jahre.

Von Claudia Bader

In Zeiten des Klimawandels genießt nachhaltige Waldbewirtschaftung einen hohen Stellenwert. Sie muss sorgfältig geplant werden. Bernd Karrer, staatlicher Beratungsförster vom Forstrevier Illertissen, kann diesbezüglich auf Fachwissen und Erfahrung zurückgreifen. Bei einer Sitzung des Bucher Marktrats gab er einen Einblick in die Bewirtschaftung der Nutzungsrechtlerwälder Buch, Dietershofen und Gannertshofen sowie des Gemeindewaldes Obenhausen. Den Jahresbetriebsplan für den Nutzungsrechtlerwald Ritzisried hat Förster Ekkehard Steger von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neu-Ulm erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

