Interesse an der Bürgerenergie in Gemeinden im südlichen Kreis Neu-Ulm groß

Im kommenden Frühjahr soll der Bau der genossenschaftlichen PV-Anlage in Unterroth und Oberroth starten. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Beteiligung.

Die sieben Mitgliedsgemeinden der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber im südlichen Kreis Neu-Ulm haben in ihrem ILE-Konzept die Mitwirkung an der Energiewende durch bürgerschaftliche Investitionen und Engagements als Ziel gesteckt. Im kommenden Jahr soll dazu die Bürgerenergiegenossenschaft starten und der Bau der ersten gemeinsamen PV-Anlage erfolgen. Das Interesse daran ist groß: Rund 200 Interessierte kamen zur Informationsveranstaltung über die geplante Bürgerenergiegenossenschaft in die Rothtalhalle in Buch.

Bürgermeister Markus Wöhrle eröffnete die Veranstaltung mit einem Appell zur Bedeutung des Bürgerengagements für die Energiewende. Besonders betonte er die dafür erforderliche überörtliche Zusammenarbeit. Um den Gründungsaufwand möglichst gering zu halten, wird derzeit die bereits bestehende Genossenschaft Regionale Zukunftsenergie an die ILE Iller-Roth-Biber übertragen.

Im Mai soll Spatenstich für die PV-Anlage in Unterroth und Oberroth sein

Im Fokus des Abends stand der Vortrag des aktuellen Genossenschaftsvorstands Jürgen Ganz. Zunächst präsentierte er den aktuellen Stand der Planungen des Solarparks Rothtal in den Gemeinden Oberroth und Unterroth. Die PV-Anlage diene als erste Investitionsmöglichkeit für die Bürgerenergiegenossenschaft. Der Spatenstich für das von der Vensol Neue Energien GmbH ( Babenhausen) geplante und rund 41 MW große Vorhaben werde im Mai 2024 erfolgen. Das für die Netzeinspeisung erforderliche Umspannwerk ist zeitgleich in Planung.





Ganz erläuterte zudem eine mögliche Struktur zur langfristigen Geldanlage aus fest verzinstem Nachrangdarlehen und Dividendenausschüttung für Genossenschaftsmitglieder. Um die Genossenschaft lebendig zu gestalten, brauche es aktives Engagement, betonten ILE-Umsetzungsbegleiter Andreas Probst und Jürgen Ganz. In den kommenden Monaten sollen Aufsichtsrat und Vorstandschaft gefunden und besetzt werden. Wer Interesse daran hat, nicht nur Mitglied der Genossenschaft zu werden, sondern sich auch aktiv darin zu beteiligen, könne sich unverbindlich an Andreas Probst (Mail: probst@ile-iller-roth-biber.de) wenden. In einem Informationsgespräch werden dann die Funktionen und Aufgaben innerhalb einer Genossenschaft erläutert.

Diese Voraussetzungen gelten für die Mitgliedschaft

Mitglied der Genossenschaft können natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts werden, die Wohnsitz, Arbeitsstätte, Sitz oder Betriebsstätte in den Gemeinden Buch, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Roggenburg, Unterroth sowie den angrenzenden Kommunen Weißenhorn, Kettershausen, Babenhausen, Winterrieden, Pleß, Altenstadt oder Bellenberg haben.

Bis voraussichtlich März 2024 kann der Beteiligungswunsch an der ILE-Iller-Roth-Biber-Bürgerenergie eG über das Online-Portal auf der Homepage der Genossenschaft (www.ile-buergerenergie.de) unverbindlich mitgeteilt werden. Bisher haben nach Angaben der ILE knapp 150 interessierte Personen ein Interesse in Höhe von insgesamt über 1,2 Millionen Euro bekundet. Ab April 2024 besteht dann die Möglichkeit, Genossenschaftsanteile zu zeichnen. (AZ)