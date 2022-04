Rennertshofer Start-Up setzt auf Käse und Joghurt zum Selbermachen

Plus Natürlich kann man Käse im Supermarkt kaufen. Nadine und Florian Wenk aus Buch setzen mit ihrem Baukastensystem aber aufs Selbermachen. Die Nachfrage ist riesig.

Selbermachen ist nicht neu. Aber es ist gerade wieder ganz schön angesagt. Der Trend passt gut zum Zeitgeist der Nachhaltigkeit. Nähen, Basteln, Heimwerken, Backen, Kochen. Oder Käse herstellen. Im Lager von Familie Wenk im Bucher Ortsteil Rennertshofen stapeln sich die Pakete mittlerweile bis unter die Decke. Bis zu 300 Sendungen werden jeden Tag verschickt, bei besonderen Aktionen sogar bis zu 600. Groß ist die Nachfrage hauptsächlich bei den Starter-Sets, um Käse selbst zu machen. Sie enthalten ein Thermometer, ein Tuch, eine Abtropfmatte, eine Form mit Pressdeckel, Calciumchlorid, Lab und Milchsäurebakterien. Das reicht für 150 Liter Milch. Aus drei Litern werden etwa 500 Gramm Grillkäse oder ein Typ Feta. Mit dem Produkt ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer. Manchmal staunt Florian Wenk selbst darüber, wie prächtig sich die eigene Firma entwickelt hat. Denn angefangen hat vor fast zehn Jahren alles ganz klein. In der eigenen Wohnung.