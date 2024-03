Buch/Kettershausen

15:19 Uhr

Feuerwehr und Polizei rücken wegen Reisigfeuer im Wald aus

Plus Mehr als 30 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, 14 absichtlich entzündete kleine Feuer im Forst zwischen Buch, Unterroth und Kettershausen zu löschen.

Von Wilhelm Schmid

Wohl von der Luft aus ist am späten Mittwochvormittag ein Feuer im Wald zwischen Buch, Unterroth und Kettershausen entdeckt worden. Über die Flugsicherung Hessen ging bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in dem Gebiet ein. Vermutlich hatte die Cockpitbesatzung eines Linienflugzeug im An- oder Abflug nach oder vom Allgäu-Airport in Memmingerberg die Rauchfahnen entdeckt, so wie das in den vergangenen Jahren schon mehrfach der Fall gewesen war.

Im fraglichen Waldgebiet konnten allerdings zunächst weder die Feuerwehr, noch die erste Polizeistreife, die vor Ort war, etwas feststellen. Eine weitere Polizeistreife der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm war zufällig mit einer Drohne in der Gegend unterwegs und wurde zur Unterstützung gerufen. Mithilfe dieses Fluggeräts und der darin verbauten Wärmebildkamera konnten dann im Wald zwischen Matzenhofen und Kettershausen mehrere kleine Feuer ausgemacht werden.

