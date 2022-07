Luftbeobachter endecken einen Flächenbrand bei Buch

Lokal In der Nähe des Engenhofs gerät ein 15.000 Quadratmeter großes Feld in Brand. Wieder helfen Landwirte dabei, die Ausbreitung des Feuers zu stoppen.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Buch ein Getreidefeld nach Erntearbeiten in Brand geraten. Die Illertisser Luftbeobachter gehörten zu den Ersten, die das Feuer entdeckt hatten.