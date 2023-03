Buch

vor 30 Min.

Nachbarshund beißt Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt in Buch

Der Hund eines Nachbarn ist am Samstag in Buch auf einen Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt losgegangen.

Ein größerer Hund springt einen Mann in Buch von hinten an und beißt ihm in den Oberschenkel. Der Vorfall hat auch Konsequenzen für den Halter des Tieres.

Durch einen Hundebiss ist am Samstag ein Mann in Buch verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt befand sich nach Polizeiangaben im Außenbereich des Betriebs, als ihn plötzlich ein größerer Hund von hinten ansprang und in den Oberschenkel biss. Bei dem Tier handelt es sich um den Nachbarshund, der Besitzer fing ihn wenig später ein. Der Hundehalter muss sich nun wegen fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (AZ)

