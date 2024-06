Buch-Nordholz

vor 18 Min.

Anwohner wollen Schutz und Artenvielfalt am Nordholzer Mühlenweiher

Sandsäcke am Weiher in Nordholz erinnern an das Hochwasser. Das Naturdenkmal gilt als Wahrzeichen des Ortes, doch es soll umgestaltet werden.

Plus Durch das Hochwasser gewinnt eine lange währende Debatte an Fahrt: Was geschieht mit dem Wahrzeichen des Bucher Gemeindeteils? Über Wünsche, Varianten und ein Gerücht.

Von Sebastian Mayr

Noch am Donnerstag hat Melanie Angstmann wegen der Hochwasserwarnung den Nordholzer Mühlenweiher abgelassen, am späten Samstag war das Wasser einen knappen halben Meter über den normalen Pegel gestiegen. Schlammspuren an den Bäumen und Büschen und eine Latte mit einer provisorischen Pegelmarkierung sind als Spuren geblieben. Einsatzkräfte und die Dorfgemeinschaft stützten das Ufer im Nordosten in Richtung Biberstraße mit Sandsäcken ab. Andere Sandberge und Folien liegen seit dem vorangegangenen Hochwasser 2021. Menschen aus dem Bucher Ortsteil wünschen sich besseren Schutz – und sie wollen, dass der Weiher als Wahrzeichen von Nordholz zu alter Schönheit zurückfindet. Der Gemeinderat hat das Thema schon länger im Blick, durch das Hochwasser gewinnt die seit Langem währende Debatte wieder an Fahrt. Bürgermeister Markus Wöhrle erklärt, welche Möglichkeiten im Gespräch sind, und räumt mit einem Gerücht auf.

"Der Mühlenweiher ist das Wahrzeichen von Nordholz", betont Angstmann. Die Dorfgemeinschaft sei bereit, einen Beitrag zu leisten, versichert die Frau. Sei es, dass nötige Maßnahmen mit Spenden unterstützt werden oder helfende Hände bei Arbeiten anpacken. Durch die Hochwasser von 2021 und 2024 sei der Mühlenweiher immer weiter verschlammt. Der Schlamm solle beseitigt werden, damit Tiere und Pflanzen zurückkommen. So sieht das auch Margit Schirßner, die wie Angstmann in der Nähe des Weihers lebt. "Die Seerosen sind weg, und auch die Schwäne kommen nicht mehr", berichtet sie. Dabei sei der Mühlenweiher doch ein Aushängeschild für ganz Buch – und ein Ort, an dem Radlerinnen und Radler stets gerne Rast machten. "Hier braucht man keinen Fernseher", schwärmt Schirßner. "Am Abend gibt es ein richtiges Froschkonzert und Glühwürmchen sind auch da." Doch seit dem jüngsten Hochwasser habe der Schlamm noch weiter zugenommen. Der Weiher könnte seine Besonderheiten verlieren, fürchten die Frauen.

