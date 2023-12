Buch

vor 17 Min.

Obenhausens Ortskern soll schöner werden

Plus Der Marktrat in Buch will Fördermittel für die Gestaltung der Ortsmitte in Obenhausen abrufen. Weitere städtebauliche Maßnahmen betreffen auch Buch.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Obenhausen, der direkt an Buch anschließende Ortsteil, darf sich bald auf mehr Attraktivität in seiner historischen Ortsmitte freuen: Das Areal mit einst mittelalterlicher Wasserburg und heutigem Schloss der Grafen von Moy, denkmalgeschütztem Gasthaus zur blauen Traube, modernem Café am Schloss und oberhalb befindlichen Pfarrkirche St. Martin soll durch die Ausgestaltung vorhandener Flächen attraktiver werden. Das Vorhaben ist Teil einer To-do-Liste fürs neue Jahr 2024, die der Marktgemeinderat Buch heuer in seiner letzten Sitzung schon mal mit ersten Projekten bestückt hat. Dieses und zwei weitere städtebauliche Maßnahmen wurden einstimmig beschlossen.

Die eher ungepflegten Freiflächen zwischen Pfarrer-Augart-Straße und Lettenstraße, höchstens als Standort für die Container der Abfallentsorgung genutzt, sollen im Sinne von mehr Aufenthaltsqualität optisch ansprechender gestaltet werden. Bürgermeister Markus Wöhrle rief in Erinnerung, dass sich 2021 auf Einladung der Kommune Bürger und Bürgerinnen im Vereinsheim Obenhausen trafen, um unter der Moderation des ILE-Regional-Managers Andreas Probst Wünsche und Vorstellungen zur Ortsentwicklung vorzutragen. Ein großes Anliegen waren die leer stehenden Gebäude sowie dazugehörenden Flächen an der Pfarrer-Augart-Straße. Es hätten sich seitdem unterschiedliche Interessenschwerpunkte herausgestellt. Handlungsbedarf bestehe im unteren Bereich mit Bullenstall und Lagerhaus sowie weiter oben beim ehemaligen Kindergarten und Schwesternhaus, so der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen