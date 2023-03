Polizei stoppt Mann, der unter Drogeneinfluss am Steuer sitzt

Die Polizei kontrolliert in Buch einen 54-jährigen Mann. Dabei decken die Beamten gleich mehrere Verstöße auf.

Polizisten haben am vergangenen Donnerstagabend einen Autofahrer in Buch kontrolliert. Sie hielten das Fahrzeug um 19.15 Uhr in der Graf-Moy-Straße in Buch-Obenhausen an. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei. Die Beamten fanden heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

54-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss in Buch Auto

Darüber hinaus nahmen die Polizisten wahr, dass der Mann nach Alkohol roch. Zudem deuteten mehrere Anzeichen darauf hin, dass der 54-Jährige Drogen genommen hatte. Ein entsprechender Test fiel positiv aus. Die Beamten stellten daraufhin den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutprobe an. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein. (AZ)