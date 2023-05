Buch

Schreinerei statt Klassenzimmer: So lernen Mittelschüler abseits des Schulalltags

Plus Sechs Schüler der Mittelschule Buch lernen in der örtlichen Schreinerei das Handwerk kennen. Was davon bleibt, ist nicht nur eine neue Bank im Pausenhof.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

"Wie heißt noch mal das Holz, das so gut riecht?", fragt Leo in die Runde. Die anderen fünf schauen kurz ratlos, bis es Liam wieder einfällt: "Zirbenholz!" Die Jungen sitzen auf einer hölzernen Bank im Schulhof der Grund- und Mittelschule Buch. Sie erklären, dass die Sitzbank aus Lärche und Fichte gemacht ist. Woher sie das wissen? Leo, Ferdinand, Liam, Dominik, Timo und Mateo haben sie selbst gebaut. Anfänglich noch etwas schüchtern, erzählen die sechs Jungen des Technikzweigs der achten Klassen an der Mittelschule Buch, wie die Sitzbank entstanden ist. Beginnend beim Ausmessen der Betonmauer, über das Schleifen der Kanten, bis hin zum Gehrungsschnitt. Die Jugendlichen haben offensichtlich etwas gelernt bei Winfried Berger, dem Schreinermeister aus Buch.

Praktikum in der Schreinerei: "Ein Beruf, der viele Wege öffnet"

Kooperationen von Unternehmen und Schulen werden immer wichtiger, um den Nachwuchs zu fördern. Gerade in den Handwerksberufen, die derzeit besonders unter dem Fachkräftemangel leiden, gehen viele Betriebe neue Wege. Auch ein Familienunternehmen in Buch traut sich. Im Rahmen der berufsorientierenden Maßnahmen findet eine Kooperation zwischen der Mittelschule Buch und der Schreinerei Berger statt.

