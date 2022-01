Unfall in Buch: 18-jähriger Autofahrer bremst zu spät

In Buch hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 18-jährige Verursacher die winterglatte Fahrbahn unterschätzt hatte.

In Buch ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2018. Eine 49-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Krumbach kommend an den Kreisverkehr heran und musste dort aufgrund der aktuellen Verkehrslage anhalten. Ein 18-Jähriger, der mit seinem Auto direkt dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau.

Laut Polizeiangaben kann nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Autofahrer die winterglatte Fahrbahn unterschätzt hat. Die Beifahrerin des jungen Mannes und die 49-Jährige, die sich im vorderen Fahrzeug befand, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. (AZ)