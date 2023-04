Was unser Abendessen mit dem Klima der Welt zu tun hat

Plus Eine Podiumsdiskussion zum Ausklang der ILE-Klimawoche zum Thema "Anders essen – Das Experiment" im Dorfstadl in Buch bringt neue Denkanstöße.

Neuigkeiten in Sachen Ernährung, sei es die Gesundheit betreffend oder die Nachhaltigkeit, gibt es reichlich. Doch sie zu beherzigen heißt nicht unbedingt, damit auch dem besorgniserregenden Klimawandel entgegenzutreten. Daher dreht Kreis-Klimaschutzmanager Matthias Rausch den Spieß um und sagt: "Wer sich von Produkten direkt aus der Umgebung ernährt, tut viel für den Klimaschutz und ernährt sich ganz automatisch gesund." Zusammen mit Biobäuerin Marliese Ritter aus Emershofen und Apotheker Frank Henle aus Bellenberg diskutierte Rausch im Dorfstadl Buch unter dem Motto "Anders essen – Das Experiment". Es war die Abschlussveranstaltung der ILE-Klimawoche, sie fand in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule statt. Rund 50 Interessierte nahmen teil.

Mit ausgewählten Filmausschnitten griff ILE-Klimaschutzmanager Andreas Probst brisante Punkte aus der Rohstoffgewinnung, der Nahrungsmittelherstellung oder den Lieferketten heraus. Darüber wurde debattiert und am Ende fasste Moderatorin Susanne Schewetzy vom Bereich Kultur und Kommunikation der Stadt Illertissen die Erkenntnisse zusammen. Dabei führte Klimaschutzmanager Rausch anhand von Grafiken vor Augen, was er mit drastischen Worten unterstrich: "Für jeden Europäer werden etwa 4400 Quadratmeter Ackerfläche zur Lebensmittelproduktion benötigt."