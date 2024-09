Wolperdinger in Dietershofen: Wo eine alte Klostertür zum Tisch wird

Vor fünf Jahren zog mit Bastian Hatzinger der Wolperdinger in das Gasthaus Hirsch in Dietershofen ein. Anfangs firmierte die Gaststätte noch unter dem Doppelnamen Wolperdinger & Hirsch, doch inzwischen habe sich das Wirtshaus Wolperdinger etabliert, freut sich der vielseitige Hotelfachmann. „Wohlgemerkt wird Wolperdinger mit ‚d‘ geschrieben, im Unterschied zu dem Fabelwesen“, betont der 40-Jährige. Denn der Name sei zugleich sein Konzept. Dieses fügt sich auch in die Tradition des 150 Jahre alten Gasthauses, in dem noch niemals die Küche kalt geblieben ist. Denn immer wieder habe sich ein Wirt vom Charme des Fachwerkbaus in dem kleinen Ortsteil von Buch vereinnahmen lassen, erzählt wiederum Besitzer Jakob Birkle erfreut.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietershofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis