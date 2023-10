28.000 Euro Schaden durch Verkehrsunfall auf der A7

Auf regennasser Fahrbahn schrammt ein Autofahrer laut Polizei 100 Meter an der Planke der A7 entlang. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag trotz Regen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und hat einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 9.40 Uhr fuhr er auf der A7 in Richtung Füssen. Kurz vor der Anschlussstelle Dettingen geriet er auf regennasser Straße plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke zwischen den Fahrbahnen. Er rutschte etwa 100 Meter an der Planke entlang, bis er schließlich auf der Überholspur zum Stehen kam.

Der Fahrer musste leicht verletzt ins Klinikum Memmingen gebracht werden. Sein Auto war laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf eine Höhe von 20.000 Euro, den Schaden an der Mittelschutzplanke auf etwa 8000 Euro.

Zur Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen von der Feuerwehr Altenstadt gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Memmingen kümmerte sich um die beschädigte Schutzplanke. Der 57-Jährige, der offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)