Auto kommt nach Auffahrunfall auf der A7 ins Schleudern

Ein Auto rutscht nach einer Kollision auf der Autobahn bei Dettingen an der Iller von der Fahrbahn. Beide Fahrer bleiben unverletzt, doch der Schaden ist hoch.

Ein unachtsamer junger Autofahrer hat am Freitagnachmittag auf der A7 bei Dettingen an der Iller einen folgenschweren Auffahrunfall verursacht. Nach Polizeiangaben fuhr der 19-Jährige mit seinem Auto auf den direkt vor ihm fahrenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam das andere Auto ins Schleudern und drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn. Anschließend rutschte der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der junge Mann und die 39 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos blieben glücklicherweise unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Das Auto der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)